В Приморском океанариуме ребенок упал с высоты на бетонный пол

Ребёнок получил тяжёлые травмы при падении с высоты на бетонный пол в океанариуме во Владивостоке.

Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

«В океанариуме во время посещения основного здания с родителями трёхлетний ребёнок, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проём между фасадом и полом второго этажа», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ребёнок госпитализирован.

Ранее житель Ивановской области ввёл годовалому сыну наркотическое средство, ребёнка доставили в реанимацию.