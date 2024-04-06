В Орск вылетела дополнительная группировка спасателей

В Оренбургскую область отправлена еще одна группа спасателей. Спецборт Ил-76 вылетел в Орск.

© Российская Газета

"Еще более 175 специалистов отряда "Центроспас", курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России усилят группировку в наиболее сложных районах региона", - сказано в сообщении МЧС.

Для ликвидации последствий паводка и оказания всесторонней помощи населению спасатели взяли с собой на борт плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты.

Сейчас на месте ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске работает группировка в составе 540 человек, 146 единиц техники, в том числе высокопроходимой, более 70 плавсредств, 13 беспилотных аппаратов для мониторинга обстановки.