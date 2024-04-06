Сотрудники экстренных служб эвакуируют из затопленного города Орска не только людей, но и животных. Кадрами со спасенными собаками в субботу, 6 марта, поделились в пресс-службе МЧС России.

Спасатели помогают животным, которых не смогли вывезти сами хозяева во время экстренной эвакуации.

— Маленькие спасенные жизни затопленного микрорайона в Орске... Призыв о помощи спасатели МЧС России слышат издалека, — говорится в Telegram-канале министерства.

Вечером в пятницу, 5 апреля, в Орске произошел частичный прорыв дамбы. Подтоплены оказались тысячи домов и частных землевладений, местных жителей пришлось эвакуировать. Что известно о произошедшем к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».