В Одессе прогремели взрывы

В Одессе в субботу, 6 апреля, прогремели взрывы. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина.

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По данным агентства, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в период с 31 марта по 5 апреля нанесли 39 ударов высокоточным оружием в ответ на попытки Киева атаковать объекты нефтегазовой отрасли.

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В ведомстве заметили, что удары были нанесены по объектам энергетической отрасли Украины, предприятиям ВПК, арсеналам и базам горючего.

Журналисты региональных изданий отметили, что после ударов в Одесской области начались проблемы с электроэнергией.