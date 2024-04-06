В Краснодарском крае мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за куста роз

Жителя Краснодарского края отправили на скамью подсудимых из-за угроз супруге. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Инцидент произошел в Абнинском районе. По версии правоохранителей, 67-летний мужчина вырубил куст роз, за которым ухаживала его супруга. Это не понравилось жене пенсионера и между ними возник конфликт.

Недовольный происходящим мужчина схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в землю около ног женщины. Помимо этого, он угрожал супруге. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

«На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в МВД.

На данный момент материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. В случае, если мужчину признают виновным, он может получить срок до двух лет.