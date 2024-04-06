Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов заявил перед судебным заседанием, что был трезвым в момент нападения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам нападавшего, он работает на железной дороге и не пьет алкоголь. У него нет семьи, а всю свою жизнь он прожил в Апатитах.

«Я был на больничном. Спина болит, грыжа у меня, принимал лекарства, какие — не знаю, врач прописал», — сказал Быданов.

До этого он заявил, что не готовился к нападению.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Напавший на губернатора Мурманской области заявил, что готов извиниться

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении, местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.