Названа причина прорыва дамбы в Орске

Прокуратура Оренбургской области провела проверку соблюдения законодательства при содержании дамбы в Орске. Выяснилось, что при обслуживании плотины допускались нарушения, которые фиксировал Гостехнадзор. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры РФ.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 г. произошел прорыв дамбы», — пришло к выводу надзорное ведомство.

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность).

Проверка показала, что Гостехнадзор ранее выявлял нарушения при содержании дамбы, введенной в строй в 2010 году.

Прорыв дамбы в Оренбургской области: главное к этому часу

В адрес первого заместителя главы Орска прокуратура в 2024 году направила «предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».