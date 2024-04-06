Напавший на губернатора Мурманской области заявил, что готов извиниться

Александр Быданов, подозреваемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что готов извиниться перед ним, но сделает это только после окончания следствия. Слова подозреваемого приводит ТАСС.

В субботу Александр Быданов пообщался с журналистами в больничной палате, перед выездным судебным заседанием.

«Я извинюсь, но пока идет следствие — никаких комментариев», — сказал Быданов.

По его словам, после окончания следствия «будут сразу и извинения, и комментарии».

Быданов напал на Чибиса в четверг в Апатитах, куда глава региона приехал, чтобы пообщаться с жителями. Он ударил губернатора ножом в живот и попытался скрыться. Сотрудник Росгвардии открыл огонь из табельного оружия и ранил Быданова. Его, как и губернатора, госпитализировали.

После операции Чибис пришел в сознание и заявил, что после восстановления отправится «в бой» и «все будет хорошо».

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СМИ сообщили, что нападавший не был знаком с Чибисом, а его мотивом стала «личная неприязнь». Ранее подозреваемый был судим за причинение легкого вреда здоровью.