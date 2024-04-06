В Петербурге пьяный мужчина ворвался в магазин с гранатой и угрожал людям

Дебош в магазине закончился для петербуржца поездкой в полицию. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел в алкомаркете на Комендантском проспекте. В экстренные службы обратилась женщина и рассказала, что в магазин вбежал пьяный мужчина. Он кричал и держал в руках предмет, напоминающий гранату.

Сотрудники МВД оперативно прибыли на вызов и задержали 25-летнего молодого человека. Выяснилось, что он принес в алкомаркет страйкбольную гранату.

Снаряд изъяли, мужчину направили в полицейский участок. На данный момент причины поступка неизвестны. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Москве оцепили улицу из-за найденной там гранаты. Обратившиеся в экстренные службы люди также нашли человека, который оставил взрывоопасный предмет. В последствии вещь оказалась муляжом гранаты. Мужчину отправили в полицейский участок для выяснения обстоятельств.