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В Уфе приостановили поиски пропавших подростков

Спасатели Уфы приняли решение о приостановке водолазных работ по поиску двух подростков. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Водолазы Уфы приостановили поиски подростков, которые пропали неделю назад
© Газета.Ru

Причиной стали паводки в регионе.

Перед приостановкой работы специалисты обследовали 77,5 километра береговой линии реки Белой.

Поиски детей продолжались неделю. Подростки 14 и 13 лет планировали отправиться в лагерь «Чайка». Для этого с собой они взяли все необходимые вещи и рюкзаки с едой. Своим родителям они рассказали, что якобы идут гулять с родственниками.

Спасатели обследовали акваторию водоема и осматривали местность с дронов. Во время поисков были обнаружены рюкзаки пропавших и сапог одного из школьников. Не исключается, что дети находятся в воде.

После исчезновения подростков возбудили уголовное дело.

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