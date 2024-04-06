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Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников

В японском городе Миядзаки во время матча по футболу от удара молнии пострадали 18 школьников. Об этом сообщает Metro.

Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников в Японии
© Газета.Ru

Инцидент произошел на футбольном стадионе местного университета, две школьные команды проводили тренировочный матч, в детей неожиданно ударила молния.

Травмы и ожоги получили 18 футболистов, у двух пострадавших произошла остановка сердца, детей удалось спасти, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Незадолго до произошедшего метеорологическое бюро Японии выпустило грозовое предупреждение, но матч не отменили.

В национальном парке Тижука в Бразилии молния ударила в мужчину, который вел группу туристов по тропе на смотровую площадку. Путешественники вызвали помощь, на место происшествия прибыли медики, но спасти пострадавшего не удалось.

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