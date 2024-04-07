Более двух тысяч человек эвакуировали из подтопленных домов в Орске

Спасатели эвакуировали уже более двух тысяч человек из затопленных районов Орска. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников.

— В Орске подтоплено более 4,5 тысячи жилых домов и домовладений. Спасатели продолжают работы по эвакуации населения из затопленных участков города. Эвакуировано уже более двух тысяч человек, — цитирует Мельникова ТАСС.

Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Число подтопленных жилых домов в Оренбурге увеличилось до 6,3 тысячи, тогда как в Орске — до 4,5 тысячи. Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что пик паводка ожидается в Оренбурге к 10 апреля. Нормализация обстановки при этом прогнозируется не ранее 25 апреля.

7 апреля президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков. Кроме того, глава Оренбургской области Денис Паслер и глава МЧС России Куренков доложили российскому лидеру о развитии ситуации с паводками в регионе.