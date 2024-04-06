В Киевской области в результате взрывов повреждено предприятие
В ночь на субботу в поселке городского типа Макарове Киевской области в результате взрывов было повреждено одно из частных предприятий, сообщил на украинском канале ТСН Макаровский председатель Вадим Токарь.
По его словам, во время работы воздушной тревоги сработала ПВО, обломки сбитых ракет повредили помещение предприятия, передает РИА «Новости».
Токарь заверил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, в марте Россия нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины.
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