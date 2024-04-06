В Киевской области в результате взрывов повреждено предприятие

В ночь на субботу в поселке городского типа Макарове Киевской области в результате взрывов было повреждено одно из частных предприятий, сообщил на украинском канале ТСН Макаровский председатель Вадим Токарь.

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По его словам, во время работы воздушной тревоги сработала ПВО, обломки сбитых ракет повредили помещение предприятия, передает РИА «Новости».

Токарь заверил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в марте Россия нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины.