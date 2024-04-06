Уровень воды на реке Урал в Орске поднялся выше критического

Уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра, когда уровень в 7 метров уже считается опасным, сообщил мэр Орска Василий Козупица. По его словам, которые приводит ТАСС, в ряде районов города уровень реки повысился на 4 метра всего за несколько часов, главной задачей МЧС сейчас является спасение людей. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. Затоплено порядка 600 домов.

Уровень реки Урал в этом году был выше среднего и даже превышал опасный уровень в семь метров. А сегодня наутро уровень воды 9,27 метра и растет до сих пор. <...> Естественно, дамба получила уровень выше критического, поэтому произошло обрушение, — сказал градоначальник.

Козупица ранее сообщал, что вода уйдет в течение двух-трех недель. Он отмечал, что ситуация с подтоплением части города стремительно развивается в худшую сторону, поскольку происходит выход воды на поверхность, где расположены дома и проживающие в них люди.

Последствия прорыва дамбы в Орске попали на видео

Власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.