Мэр: ситуация с подтоплением Орска стремительно развивается в худшую сторону

Ситуация с подтоплением части города Орска Оренбургской области из-за прорыва дамбы стремительно развивается в худшую сторону.

Об этом сообщил глава города Василий Козупица.

«Происходит выход воды на поверхность, где проживают люди, стоят дома», — цитирует его ТАСС.

По словам мэра, сейчас все службы работают над тем, чтобы спасти людей.

Последствия прорыва дамбы в Орске попали на видео

Также Козупица отметил, что на одном из повреждений дамбы удалось приостановить течение.