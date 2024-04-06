Мэр: ситуация с подтоплением Орска стремительно развивается в худшую сторону
Ситуация с подтоплением части города Орска Оренбургской области из-за прорыва дамбы стремительно развивается в худшую сторону.
Об этом сообщил глава города Василий Козупица.
«Происходит выход воды на поверхность, где проживают люди, стоят дома», — цитирует его ТАСС.
По словам мэра, сейчас все службы работают над тем, чтобы спасти людей.
Последствия прорыва дамбы в Орске попали на видео
Также Козупица отметил, что на одном из повреждений дамбы удалось приостановить течение.