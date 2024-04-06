$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

Мэр: ситуация с подтоплением Орска стремительно развивается в худшую сторону

Ситуация с подтоплением части города Орска Оренбургской области из-за прорыва дамбы стремительно развивается в худшую сторону.

Об этом сообщил глава города Василий Козупица.

«Происходит выход воды на поверхность, где проживают люди, стоят дома», — цитирует его ТАСС.

По словам мэра, сейчас все службы работают над тем, чтобы спасти людей.

Последствия прорыва дамбы в Орске попали на видео

Также Козупица отметил, что на одном из повреждений дамбы удалось приостановить течение.

Происшествия
Видео
Оренбургская Область
Орск
11