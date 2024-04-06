Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области
В селе Вязовое Белгородской области повреждена линия электроснабжения, сообщает RT со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, это произошло в результате обстрела со стороны Украины. Также повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях. Осколком от снаряда была посечена хозпостройка.
ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области
Ранее под обстрел попало село Вязовое Белгородской области.
Рамблер: главные новости