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Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области

В селе Вязовое Белгородской области повреждена линия электроснабжения, сообщает RT со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области
© РИА Новости

По его словам, это произошло в результате обстрела со стороны Украины. Также повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях. Осколком от снаряда была посечена хозпостройка.

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Ранее под обстрел попало село Вязовое Белгородской области.

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