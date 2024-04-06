Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области

В селе Вязовое Белгородской области повреждена линия электроснабжения, сообщает RT со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, это произошло в результате обстрела со стороны Украины. Также повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях. Осколком от снаряда была посечена хозпостройка.

ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области

Ранее под обстрел попало село Вязовое Белгородской области.