Пресс-служба МЧС России показала на видео последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Кадры разместили в Telegram-канале ведомства.

На них видно, что вода разлилась по улицам, сотрудникам спецслужб, которые пытаются передвигаться пешком, вода достигает по пояс. Спасатели работают в микрорайоне Старый город, в частности, показано, как задействованы плавсредства.

Названо количество подтопленных в Орске домов

Дамба защищала город и окрестности от реки Урал. По информации пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, число эвакуированных жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР), выросло до 235, среди них 73 ребенка.

В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.