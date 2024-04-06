Названо количество подтопленных в Орске домов

Около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске Оренбургской области в результате прорыва дамбы, такое количество назвало МЧС России в Telegram-канале.

В старую часть города, где расположен преимущественно частный сектор, продолжает прибывать вода. Спасатели эвакуируют жителей с помощью плавсредств. В 12 пунктах временного размещения находятся около 230 человек, в том числе 73 ребенка.

На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

Вечером 5 апреля в Орске в районе улицы Оренбургской прорвало грунтовую дамбу на реке Урал. В зоне затопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. До этого на дамбе обнаружили две протечки, была вероятность ее прорыва.