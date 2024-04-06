В Орске объявили об угрозе затопления всего жилого сектора Старого города

В Орске весь жилой сектор Старого города под угрозой подтопления из-за прорыва дамбы, сообщает «Ура.ра» со ссылкой на городскую администрацию.

Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации. Автобусы ожидают людей на улице Карла Маркса.

Стало известно о состоянии Ириклинской ГЭС после прорыва дамбы в Орске

В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысяч мест. Дамба повреждена в двух местах. МЧС привлекло больше людей для работ на месте происшествия. Сейчас там работают около 440 специалистов и 217 единиц техники.