Более 30 фур засыпают прорыв в дамбе в оренбургском Орске
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Александр Ситников, местным жителям необходимо эвакуироваться ради своей безопасности.
«Дело в том, что гидротехническое сооружение находится в черте города», — отметил он.
Дамбу в Старом городе в Орске прорвало сегодня вечером. В зону затопления попадают более четырёх тысяч домов и почти 11 тысяч жителей, эвакуации подлежат два из трёх районов города - Ленинский и Советский.
Режим ЧС действует на всей территории региона в связи с напряжённой паводковой ситуацией.
В Орске проживает около 200 тысяч человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в неё река Орь.