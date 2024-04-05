Напавший на губернатора Чибиса ранее ударил человека ножом

Житель Апатит Александр Быданов, подозреваемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, уже становился фигурантом уголовного дела. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Четыре года назад Быданов уже задерживался за схожее нападение. Тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений. Нападение на чиновника мужчина, предварительно, совершил по аналогичному поводу. В тот раз ему удалось избежать наказания, так как уголовное разбирательство, начатое в его отношении, было прекращено.

Инцидент произошел 4 апреля в Апатитах, когда губернатор выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями города. После нападения чиновник смог дойти до машины. Его доставили в больницу. Позже стало известно, что угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса нет. Нападавшего задержали на месте, во время задержания он получил ранение в ногу. Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за голоса в голове.

Позже стало известно, что в июне 2022 года суд лишил Быданова водительских прав после того, как тот столкнулся с другим автомобилем и покинул место преступления. А в августе того же года, будучи лишенным прав, он вновь сел за руль. В этом случае суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.

Меру пресечения Быданову изберут в субботу, 6 апреля.