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Подозреваемый в покушении на губернатора Чибиса уже нападал на человека с ножом

Житель Апатит Александр Быданов, подозреваемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, уже становился фигурантом уголовного дела. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Напавший на губернатора Чибиса ранее ударил человека ножом
© РИА Новости

Четыре года назад Быданов уже задерживался за схожее нападение. Тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений. Нападение на чиновника мужчина, предварительно, совершил по аналогичному поводу. В тот раз ему удалось избежать наказания, так как уголовное разбирательство, начатое в его отношении, было прекращено.

Инцидент произошел 4 апреля в Апатитах, когда губернатор выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями города. После нападения чиновник смог дойти до машины. Его доставили в больницу. Позже стало известно, что угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса нет. Нападавшего задержали на месте, во время задержания он получил ранение в ногу. Мужчина заявил, что пошел на преступление из-за голоса в голове.

Позже стало известно, что в июне 2022 года суд лишил Быданова водительских прав после того, как тот столкнулся с другим автомобилем и покинул место преступления. А в августе того же года, будучи лишенным прав, он вновь сел за руль. В этом случае суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.

Меру пресечения Быданову изберут в субботу, 6 апреля.

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