Глава Оренбурга заявил о критической ситуации в городе из-за прорыва дамбы

Глава Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию в городе критической и призвал жителей эвакуироваться из зон возможного подтопления. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

Салмин отметил, что в зоне риска сейчас находятся Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. Кроме того угроза затопления есть у СНТ в районе Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, «Дубки» и «Дубовый плес». По его словам, только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр, составив 778 сантиметров.

«Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать. Ситуация критическая. Электро и газоснабжение ваших районов будет отключено», — написал Салмин.

На данный момент в Оренбурге оказались подтоплены более 300 домовладений и 750 участков, указал он.

В Орске прорвало дамбу

На этом фоне Салмин призвал жителей указанных районов в срочном порядке уехать к родным и знакомым или в пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. До этого в регионе объявили режим ЧС регионального характера из-за паводка.