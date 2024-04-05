Суд в РФ начнет процесс над пресс-секретарем Meta*

Второй Западный окружной военный суд 8 апреля проведет предварительные слушания в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна, который обвиняется в публичных призывах к актам терроризма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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Там уточнили, что процесс в отношении этого гражданина США пройдет в заочной форме.

«По итогам заседания будет определена дата начала слушания дела по существу, которое пройдет заочно», — сказали в пресс-службе.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал Энди Стоуна по делу о содействии терроризму.

Ему вменяется ч. 2 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения). Максимальное наказание — 20 лет колонии.

Стоун был объявлен в федеральный и международный розыск.

В марте 2022 года Reuters опубликовало внутреннюю переписку Meta, из которой следовало, что пользователям Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в некоторых странах разрешат «призывать к насилию против россиян и российских солдат» в контексте специальной военной операции России на Украине. Стоун тогда подтвердил, что компания действительно снимет запрет на некоторые призывы к насилию.