В зону затопления в Орске попадают почти 11 тыс. человек

Более 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек попадают в зону затопления в Орске Оренбургской области, где прорвало дамбу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Прорвало защитную дамбу в Старом городе в районе улицы Оренбургской. В настоящее время идет эвакуация населения. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек", - сообщили в городской администрации.

На месте работают представители администрации Советского района, а также группировка из 50 спасателей с плавсредствами. Жителей вывозят на частных автобусах и автобусах "Орскгортранса". Как уточнили в администрации, людей эвакуируют в школы №17, 37, 88, 5, 52, гимназии №1, 3. В пунктах временного размещения организованно питание и спальные места, на месте работают медики.

В пресс-службе УМВД по области уточнили, что в зоне подтопления задействовано более 200 сотрудников полиции, "которые оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, осуществляют охрану порядка в круглосуточном режиме, обеспечивают безопасность дорожного движения, охраняют места эвакуации граждан".