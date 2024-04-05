В Москве осуждены все обвиняемые в подготовке беспорядков во время выборов

Бутырский районный суд признал виновными 11 фигурантов дела о подготовке беспорядков во время выборов в 2021 году, они получили от 5 до 8 лет лишения свободы, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Судом признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 212 УК РФ (массовые беспорядки), пунктом «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), Дмитрий Чебанов, Жанна Чернова, Никита Крещук, Алексей Курлов, Вячеслав Абрамов, Ильдар Садриев, Дмитрий Ламанов, Игорь Кузнецов, Мария Платонова, Игорь Нагибин, Алексей Яночкин, — говорится в сообщении.

Уточняется, что суд решил, что подсудимые действовали организовано, а мотивом их действия стала политическая ненависть к представителям органов власти. Свой план они реализовали через сервис Tik-Tok и мессенджер Telegram, проводя массированную информационную компанию с целью организации массовых беспорядков. Также суд принял во внимание тот факт, что обвиняемые пытались уйти от ответственности, скрывая свои личности в Сети.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об учениях спецполка МВД и Росгвардии по подавлению массовых беспорядков футбольных фанатов. По данным канала, тренировки проходят на стадионах Москвы «Лукойл Арене» и «ВТБ Арене».