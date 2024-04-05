В Оренбурге суд арестовал двух полицейских по делу об обороте наркотиков

Центральный районный суд города Оренбурга арестовал двух сотрудников полиции в связи с уголовным делом о незаконном обороте наркотиков и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Суд удовлетворил ходатайства следователя и постановил избрать меру пресечения в отношении начальника отдела и старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Оренбургское" в виде заключения под стражу до 3 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции стали фигурантами дела об обороте наркотиков (п. "б, г", ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. "в, г, е", ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ранее в местных СМИ появилась информация о задержании двух полицейских по подозрению в сбыте наркотиков.

В январе Ленинский районный суд города Оренбурга заключил под стражу заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Оренбургское". Полицейского обвинили в незаконном обороте наркотиков.