«Громко и объемно»: в Харькове поразили склад боеприпасов ВСУ

По предварительным данным, в Харькове ВС России поразили склад с боеприпасами ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Других подробностей он не приводит. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Склад накрыли. Харьков. 00:20 [мск], два прилета в черте города, очень громко и объемно, — проинформировал Лебедев.

Ранее серия новых взрывов прозвучала в Харькове. Местные паблики утверждают, что было две серии взрывов — два громких прилета и четыре потише. Местные власти ситуацию не комментировали. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Также стало известно о громких звуках в Одессе и Очакове Николаевской области. Несколько взрывов прогремело в областном центре Харьковской области на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги в городе. Накануне взрывы гремели в Запорожье. Как уточнил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, они стали следствием работы российского комплекса «Искандер». По его словам, взрыв произошел на промплощадке завода «Мотор сич».

Метро областного центра Харьковской области на северо-востоке Украины возобновило работу после того, как было приостановлено утром 5 апреля, заявляли в метрополитене. В настоящий момент движение поездов производится по всем линиям.