Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о нападении на "Крокус сити холл" Мухаммада Шарипзоду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший гибель человека). Судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 18 суток, то есть до 22 мая", - сказали в пресс-службе.