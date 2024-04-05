Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса транспортируют санавиацией в Мурманскую областную клиническую больницу. Об этом ТАСС сообщила его пресс-секретарь Лилия Сечкина.

По ее словам, Чибиса транспортируют вертолетом регионального Центра медицины катастроф. Сечкина отметила, что его сопровождает охрана.

Минздрав сообщил о тяжелом состоянии губернатора Чибиса после нападения

Напомним, что вечером 4 апреля на Чибиса было совершено покушение после встречи с местными жителями в Апатитах. На выходе из ДК «Строитель» на него напал 42-летний местный житель и нанес удар ножом в живот. После этого он попытался скрыться с места происшествия, но его задержали сотрудники Росгвардии. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. При допросе мужчина объяснил свои действия чувством личной неприязни, хотя лично с губернатором он знаком не был. Состояние Чибиса оценивается как тяжелое, но в динамике стабильным.