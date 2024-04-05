Стало известно о состоянии Ириклинской ГЭС после прорыва дамбы в Орске

Прорыв дамбы в Орске не повредил Ириклинскую гидроэлектростанцию. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГУ МЧС по республике Башкортостан, которая граничит с Оренбургской областью.

"Отмечаем, что само гидротехническое сооружение на водохранилище не повреждено, работает в штатном режиме. Повреждена земляная насыпная дамба, которая защищала город от талых вод", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС Башкирии, угрозы для населенных пунктов республики из-за прорыва дамбы нет.

Глава Оренбурга заявил о критической ситуации в городе из-за прорыва дамбы

"В соответствии с географическим расположением Республики Башкортостан, а также возвышенностью относительно Оренбургской области, угрозы для населенных пунктов в результате порыва дамбы на Ириклинском водохранилище в Орске Оренбургской области нет", - уточняется в сообщении.

МЧС России эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске в пункты временного размещения. Усилена группировка спасателей МЧС России. Совместно с муниципальными службами они укрепляют дамбу и устраняют прорыв. Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.

Строительство Ириклинской ГЭС началось после крупнейшего по масштабу половодья в 1942 году, когда в Оренбурге уровень воды в Урале поднялся на рекордное значение - 987 см. Сейчас Ириклинское водохранилище помогает регулировать уровень Урала и минимизировать ущерб от паводка для территорий ниже по течению.

Длина реки Урал составляет 2 428 км. По своей протяженности река уступает в Европе только Волге и Дунаю. На Оренбургскую область приходится 1 164 км русла реки и около 78 тыс. кв. км площади ее бассейна. Главной особенностью Урала является неравномерность стока.