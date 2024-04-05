Изнасиловавший девочку мужчина задушил ее ремнем в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге осужденного пожизненно маньяка обвинили в убийстве девочки в 2006 году.

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В Санкт-Петербурге 26.09.2006 года Д. Вороненко увидел девочку 1994 года рождения у прибрежной территории, напал на нее сзади, изнасиловал и задушил ремнем.

В настоящее время Вороненко уже отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд вынес постановление об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении Дмитрия Вороненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (ред. от 21.07.2004).

Обвинение фигуранту предъявили 27 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.