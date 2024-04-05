Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Марианских островах

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе островов Мауг в архипелаге Марианских островов в Тихом океане. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

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По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 11:03 по времени UTC (14:03 мск) в 433 километрах от острова Сайпан. Очаг зафиксирован на глубине 233,4 километра. О пострадавших и жертвах не сообщается. Цунами не ожидается.

Напомним, что северные Марианские острова — административное образование в западной части Тихого океана. Они являются неинкорпорированной территорией США — не входят в их состав, однако имеют статус владения.

Это уже третье землетрясение в регионе за неделю. Еще одно произошло 4 апреля — его магнитуда составила 4,9. До этого толчки магнитудой 4,7 регистрировали 29 марта.