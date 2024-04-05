Россиянка пожелала курьеру отправиться в «Чуркменистан» и оказалась в полиции

Жительница Нижнего Новгорода, работающая в пункте выдачи заказов, оскорбила курьера по национальному признаку. Россиянка пожелала, чтобы «все нерусские убирались в свой Чуркменистан», и спустя некоторое время оказалась в полиции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По сведениям издания, несколько дней назад между россиянкой и курьером произошел конфликт, во время которого женщина высказалась о «нерусских». Позже курьер вернулся в пункт уже с телефоном и обвинил сотрудницу в национализме. Последняя подтвердила свои слова на камеру и спросила: «Ты не слышал, что в Москве произошло?» Курьер распространил ролик в соцсетях.

Ссорой граждан заинтересовались сотрудники полиции. В местном МВД сообщили, что организовали встречу «участников конфликта и провели с ними профилактическую беседу». Нижегородка признала, что была неправа, и принесла оппоненту извинения.

«Считаю, что в России нет плохой нации, есть только плохие люди», — сказала она.

Ранее стало известно, что полицейские начали опрашивать москвичей о мигрантах и оружии. Мероприятия связаны с усилением по работе с иностранцами после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.