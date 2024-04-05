Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил задачу установить все этапы финансирования теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в аккаунте ведомства в соцсетях.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Несколько человек в камуфляжной форме ворвались в торговый центр и начали стрелять из автоматов по людям в концертном зале. Затем они подорвали здание и подожгли его. В результате, по последним данным МЧС РФ, погибли 144 человека, включая пятерых детей, и пострадал еще 551 человек.

Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором ему доложили о ходе следствия по уголовному делу о теракте. В частности, продолжаются следственные действия с фигурантами уголовного дела, полученные в ходе допросов показания проверяются и сопоставляются с иными данными, установленными в ходе расследования.

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