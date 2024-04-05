Лидер группы «Любэ» госпитализирован в Москве

Народный артист России Николай Расторгуев госпитализирован в Москве из-за возможных проблем с сердцем. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Пятый канал».

По данным источника издания, проблемы могли возникнуть с установленным музыканту кардиовертером. Лидеру группы «Любэ» должны провести полное медицинское обследование.

Николай Расторгуев приехал в больницу в сопровождении личного врача, пояснил он.

Музыкальный критик рассказал о вкладе группы «Любэ» в культуру

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил включить в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей, в том числе и группы «Любэ». В свою очередь Николай Расторгуев отметил, что не против того, чтобы его творчество изучали школьники. При этом он не смог посоветовать какую-то конкретную песню для включения в школьную программу.