На Украине дети отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками

На Украине трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом с наркотическими веществами в составе. Об этом сообщила Киевская городская детская клиническая больница (КГДКБ) № 1 на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Как рассказали в медучреждении, 23 марта были госпитализированы двое детей из одной семьи. У обоих пациентов были недомогание и рвота из-за интоксикации наркотиками. Младшего ребенка врачи положили в реанимацию.

«Причиной их состояния был каннабис. Оба ребенка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки», — уточнили в больнице.

Еще одного ребенка, пострадавшего от сладостей с наркотиками, госпитализировали 26 марта. Он был доставлен в медучреждение с галлюцинациями и рвотой. Такую реакцию у пациента вызвал шоколад с псилоцибином, который был подарен его отцу.