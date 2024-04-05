СК возбудил дело против женщины после избиения сотрудницы полиции на юге Москвы

В отношении женщины, которая напала на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, в четверг, 4 апреля, 51-летняя женщина пришла в служебный кабинет на личный прием к сотруднице ОМВД России по району Нагатинский Затон. В ходе беседы они поссорились. Выйдя из себя, злоумышленница несколько раз ударила представителя власти по лицу и телу. Ее задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

— Следователями столичного СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, — резюмировала Иванова.

Еще одна женщина напала на сотрудника полиции 31 марта. Женщина 1961 года рождения хотела зайти в павильон на ВДНХ, однако охрана попросила ее пройти повторный досмотр. Москвичка проигнорировала просьбу и попыталась прорваться внутрь, но была задержана.