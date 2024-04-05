Женщина толкнула под поезд двух девушек в Ленинградской области

В Ленинградской области женщина толкнула под движущейся электропоезд двух девушек.

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В Ленинградской области днем 16 марта пьяная женщина толкнула с платформы железнодорожной станции под движущейся электропоезд двух несовершеннолетних девушек. 17-летний очевидец произошедшего успел предотвратить гибель девушек.

Дальше женщина стала высказываться грубой нецензурной бранью в адрес молодого человека и ударила его по лицу.

По данным фактам возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По подозрению в совершении преступлений задержана женщина 1988 года рождения, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.