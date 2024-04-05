Стало известно, когда изберут меру пресечения напавшему на губернатора Чибиса

Суд в Апатитах изберет в субботу меру пресечения фигуранту дела о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

В СК добавили, что, возможно, судебное заседание пройдет в больнице, где фигурант проходит лечение после ранения.

«Все будет зависеть от его состояния», — добавили в ведомстве.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля на выходе их здания ДК «Строитель» в Апатитах, где проходила встреча губернатора с местным населением. После нападения чиновник самостоятельно дошел до автомобиля. В настоящее время он находится в городской больнице. Следственный комитет уже начал расследование случившегося.

Чибис после нападения будет проходить лечение в регионе, его жизни в настоящий момент ничто не угрожает.

5 апреля СК опубликовал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области.