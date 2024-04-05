СК показал нож, которым ранили главу Мурманской области

Следственный комитет России опубликовал видеозапись, на которой показан нож злоумышленника, ранившего в брюшную область губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На кадрах нож представлен лежащим на талом снегу, лезвие холодного оружия достигает порядка 10 сантиметров, рукоять же частично перемотана изолентой.

Кроме того, на видеозаписи показан черный автомобиль Toyota Corolla с затемненными задними стеклами, который исследуют сотрудники органов правопорядка. Предположительно, это автомобиль 42-летнего обвиняемого в нападении.

Утром 5 апреля губернатор пришел в себя после операции и заявил, что после восстановления вернется к работе, опубликовано соответствующее видео из больничной палаты. Чибис также поблагодарил врачей за профессиональные действия.

Напавшего на Чибиса лишили водительских прав

Нападение на губернатора Чибиса было совершено вечером 4 апреля. В Следственном комитете раскрыли, что напавшего с ножом мужчину ранили при задержании сотрудники Росгвардии.

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Ранее стало известно, что мужчина, которого ряд СМИ называет напавшим на губернатора Мурманской области в Апатитах, неоднократно привлекался к административной ответственности. Мужчина получал штрафы за нарушение ПДД и был лишен прав, а также был привлечен к ответственности за причинение вреда здоровью.