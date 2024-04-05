В ЛНР задержали студентку, отправлявшую ВСУ данные о российских военных

Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали студентку, передававшую ВСУ данные о российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от ведомства.

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В ФСБ пояснили, что девушка собирала и передавала украинцам информацию о дислокации подразделений ВС РФ. В частности, она фотографировала военные машины, объекты и административные здания и передавала данные через украинские Telegram-каналы.

По словам задержанной, куратора интересовала также "обстановка в городе и о чем бабушки на лавочках разговаривают".

В ведомстве уточнили, что задержанная учится на последнем курсе специальности "Социология" в одном из вузов ЛНР и является отличницей. Отмечается, что девушка исходила "из личных мотивов".