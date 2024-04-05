Суд оштрафовал мужчину, который катал львенка на каршеринге в Москве

Суд оштрафовал жителя Москвы, который перевозил львенка на автомобиле каршеринга. Как сообщает РИА Новости, его признали виновным в причинении вреда редким животным.

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Согласно материалам дела, которое рассмотрели на 191-м судебном участке района Фили-Давыдково, Эмиль Панахов вез львенка в арендованной машине. При этом у него не было документов, которые доказывают «владение редким исчезающим объектом животного мира».

Судья усмотрел в действиях мужчины состав правонарушения по ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных) и назначил штраф. Львенка изъяли и передали специалистам центра реабилитации диких животных.

Напомним, что 4 апреля на западе Москвы в каршеринге обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. Как позднее сообщили СМИ, специалисты изучили автомобиль и заявили, что находка не представляет опасности — это обычная пиротехника.