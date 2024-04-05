СК ходатайствует об аресте обвиняемого в изнасиловании двух детей на юге Москвы

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, преступление произошло 1 и 2 апреля 2024 года. Обвиняемый, находясь в надземном пешеходном переходе вблизи жилого дома в 1-м Кожуховском проезде, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек 2013 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера».

По горячим следам злоумышленник был задержан. Им оказался 36-летний мужчина. С ним проведены следственные действия и предъявлено обвинение. Потерпевшие опознали мужчину как лицо, совершившее в отношении них преступление.

— Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала Иванова.

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