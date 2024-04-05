Неизвестный напал на российскую школьницу в подъезде и пырнул ее ножом

В Казани неизвестный напал на школьницу в подъезде и пытался ее изнасиловать, угрожая ножом. Об этом сообщает издание «Вечерняя Казань».

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Инцидент произошел 2 апреля. Мужчине не удалось совершить задуманное, так как подросток оказала активное сопротивление. Тогда, злоумышленник разозлился, и дважды ударил несовершеннолетнюю ножом, после чего скрылся. Информация о состоянии школьницы отсутствует.

По данным СМИ, правоохранители разослали ориентировки на нападавшего: подозреваемому около 40-50 лет, рост 180 сантиметров. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном.

В Челябинске мужчина преследовал школьницу до подъезда, но остановился, когда та достала мобильный телефон. Подозрительного гражданина задержали, им оказался 36-летний житель Башкирии.