В Татарстане серийный педофил искал школьников в мобильной игре

В Татарстане задержали 43-летнего безработного мужчину, которого подозревают в изнасиловании нескольких детей. Злоумышленник искал жертв в мобильной игре. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

О надругательстве над собой рассказал восьмиклассник. По словам школьника, он познакомился с педофилом в мобильной игре PUBG Mobile. Мужчина показался ему опытным геймером. В какой-то момент старший знакомый позвал подростка поиграть вместе в своей квартире в Зеленодольске. Когда юноша пришел в гости к геймеру, тот изнасиловал его.

По данным издания, правоохранителям известно о трех пострадавших несовершеннолетних, с которыми подозреваемый встречался у себя дома.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум статьям.