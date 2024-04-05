Неизвестные отрезали уши убитому инженеру в Ростовской области
В Ростовской области неизвестные убили инженера, отрезали ему уши и положили тело в багажник.
В Ростовской области неизвестные жестоко убили инженера сельхозкооператива. Сообщается, что мужчина вместе со своим коллегой пропал 2 апреля – они вместе выехали из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска на двух автомобилях, после чего перестали выходить на связь. Родственники обратились в полицию.
В пяти километрах от хутора в реке Сал обнаружили автомобиль инженера. Его тело лежало в багажнике. Отмечается, что труп был связан по рукам и ногам, кроме того, убитому перерезали горло и отрезали уши. Второй автомобиль нашли неподалеку, однако внутри никого не было, и местонахождение коллеги убитого до сих пор неизвестно. Поиски продолжаются.
Как передает Telegram-канал SHOT, возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства.