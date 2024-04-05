Лабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию на территории Богородского городского округа. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Мои коллеги из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области пресекли деятельность нарколаборатории на территории Подмосковья, — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, в октябре прошлого года злоумышленники арендовали ангар в селе Мамонтово, где производили мефедрон для дальнейшего сбыта. Во время задержания полицейские обнаружили 70 полимерных канистр с химическими жидкостями, а также кристаллическое вещество и лабораторное оборудование. По данным следствия, общая масса найденного вещества составила 14 килограммов.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Подозреваемые заключены под стражу.

В начале марта сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в одной из квартир на территории столичного района Измайлово.