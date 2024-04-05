Москвичка удерживала мать и девочку-подростка в горящей квартире

Пожар произошел в квартире жилого дома на Самаркандском бульваре на юго-востоке Москвы. Удалось выяснить, что в горящем помещении женщина удерживала мать и девочку-подростка. Об этом стало известно РЕН ТВ.

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Как отметил источник телеканала, информация о возгорании поступила 5 апреля. В результате произошедшего пострадал человек, еще одного спасти не удалось.

Собеседник пояснил, что причина пожара пока не известна, ее предстоит установить специалистам. Кроме того, уточняются данные о состоянии пострадавшего.

Как пишет MK.RU, с травмами была доставлена в больницу 16-летняя школьница. Предположительно, это дочь хозяйки подожженной квартиры — девочка сумела спастись, выпрыгнув со второго этажа.

Ранее сообщалось, что в Москве пожар на седьмом этаже жилого дома отрезал выход жильцам.