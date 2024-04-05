Неизвестный расстрелял мужчину на глазах у семьи в Сургуте

В Сургуте мужчину расстреляли на глазах у семьи. Вероятно, убийство было заказным.

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В Сургуте неизвестный расстрелял мужчину на глазах семьи. Предварительно, семья, состоящая из мужа, жены и ребенка, была на улице, когда неизвестный выскочил, расстрелял главу семейства и скрылся. Мужчина скончался на месте еще до приезда скорой помощи. На место выехали оперативники.

В настоящий момент основной версией убийства стали криминальные разборки. Как уточняет URA.RU, есть информация о том, что у погибшего был конфликт с одной из группировок. Убийство носит заказной характер. Все подробности произошедшего устанавливаются.