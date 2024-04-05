Напавший на Чибиса пытался скрыться, но был задержан Росгвардией

Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пытался скрыться с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии», — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что за совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

До этого стало известно, что в отношении напавшего на губернатора Чибиса возбудили уголовное дело.

Задержанный за нападение объяснил это личной неприязнью.

На чиновника неизвестный напал с ножом и ранил его в живот после встречи с избирателями в Апатитах. Главе региона провели операцию. Нападавшего задержали на месте, он ранен в ногу. По предварительным данным, это местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности, но не состоящий в ПНД, хотя в своих первоначальных показаниях он якобы называл мотивом нападения некий «голос в голове».

Сразу после нападения пострадавший оставался в сознании и смог даже сам дойти до машины, его оперативно доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где провели операцию, которая длилась более часа. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы его жизни нет.